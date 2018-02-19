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'Rumlar KKTC ile uzlaşmak zorunda'

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "Kıbrıs Rum liderliği, oturup Kıbrıs Türk tarafıyla Akdeniz'de çıkan doğal kaynakların paylaşılması konusunda bir uzlaşmaya varmadan bu konularda yoluna devam edemeyeceğini, bizim buna izin vermeyeceğimizi anlamalıdır" dedi

19 Şubat 2018 Pazartesi 11:45
'Rumlar KKTC ile uzlaşmak zorunda'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin (GKRY) Akdeniz'de tek yanlı doğalgaz arama faaliyetlerine, Kıbrıs Türk halkının rızası olmadan izin verilmeyeceğini belirtti.

Bakan Özersay, yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Rum liderliğinin, Kıbrıs sorunu çözülmeden ya da çözüm olmasa dahi oturup Kıbrıs Türk tarafıyla bu zenginliklerin çıkarılması ve paylaşılması konusunda bir uzlaşmaya varmadan bu konularda yoluna devam edemeyeceğini ve KKTC'nin buna izin vermeyeceğini anlaması gerektiğini ifade etti.

Rum tarafının, tek yanlı doğalgaz arama faaliyetlerinin Türkiye ve KKTC’nin soğuk kanlı yaklaşımları sayesinde çatışmaya dönüşmediğine işaret eden Özersay, "Hem sorunların çözümünde ayak sürüyüp hem de o sorunların yarattığı statükodan faydalanmak adil ve kabul edilebilir değildir. Rum tarafının Avrupa Birliği üyeliği de maalesef bu şekilde gerçekleşmiştir. Doğalgaz konusunda benzeri bir gelişmeye müsaade etme niyetimiz yoktur" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kudret Özersay, Akdeniz'de çıkan doğal kaynaklarda Kıbrıs Türk halkının da eşit hakkı olduğunu belirterek, "Bir yandan bu zenginliğin sahiplerinden birisi olduğumuzu kabul edecekler diğer yandan da bize sormadan, bizi muhatap almadan yollarına devam etmeye çalışacaklar. Bu ne uluslararası hukuka ne de hakkaniyete uygun olur" dedi.

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

Anahtar Kelimeler:
KKTCKıbrısKudret ÖzersayABPetrol
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