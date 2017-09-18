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Rumlar pasaport ticareti yapıyor

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin Rus ve Ukraynalı yüzlerce zengine Avrupa Birliği (AB) pasaportu satarak büyük gelir elde ettiği ortaya çıktı.

18 Eylül 2017 Pazartesi 16:10
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Rumlar pasaport ticareti yapıyor

İddiaya göre, 2013 yılından beri yaygın olarak kullanılan ve “altın vize” adı verilen kuşkulu işlemlerle Rumlar 4 milyar euroya yakın kazanç sağlandı. Sadece geçen yıl 400 kadar pasaport bu şemaya uygun olarak dağıtıldı.

AB vatandaşlığı ile oturma, seyahat ve vergi kolaylıkları elden eden kişiler arasında Rusya parlamento üyesinden Ukrana’nın en büyük özel bankasının kurucusuna ve kumar milyarderlerine kadar, geniş bir yelpazede isimler bulunuyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, 2013’de 2 milyon euroluk emlak satın alan ya da devlet tahvillerine 2.5 milyon euro yatıranlara doğrudan vatandaşlık vermeye başlamıştı. Pasaport alanların ülkede belli süre kalma mecburiyeti bulunmuyor. Sadece yedi yılda bir kez adaya gelmeleri yeterli sayılıyor.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Rumlar Pasaport Ticareti YapıyorKıbrıs RumKıbrısAvrupa Birliği
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