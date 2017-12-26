Rumlar Türklere karşı yek vücut

YENİ MESAJ/LEFKOŞA

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Kıbrıs'ta çözümün KKTC devletinin kabulünden geçtiğini görmesi gerektiğini kaydederek, "Bu devleti ortadan kaldırarak çözüme gidileceği rüyasından da uyansın” dedi.

KKTC medyasına açıklamalarda bulunan Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk ve Rum tarafında yapılacak seçimlerin ardından ‘müzakere sürecinin yeninden başlayacağı’ yönündeki açıklamaları ‘altı doldurulmamış’ açıklamalar olarak değerlendirdi.

Ertuğruloğlu, müzakere sürecinin çöktüğünü ifade ederek, “Crans Montana ile bu süreç çöktü. Bunu herkesin görmesi gerekir. Kimse kendisi çok çözümcü ancak gerçeklikleri söyleyenleri de çözüm karşıtı suçlama kolaycılığına soyunmasın, artık kimse bunu yutmaz. Sayın Cumhurbaşkanı bu şekilde müzakerelere devam edeceğiz şeklinde bir beklenti yaratmasın. Gerçekçi değildir, mümkün değildir, olmayacak bir şeydir. Bu mesajı sadece partilere değil Sayın Cumhurbaşkanı’na da iletiyorum” şeklinde konuştu.

Hepsi aynı telden konuşuyor

Kıbrıs Rum kesimindeki liderlerin ve siyasi partilerin söylemlerinin ‘aynı’ olduğunu ve tümünün Kıbrıs’ın işgal altında olduğu yönünde açıklamaları bulunduğunu ifade eden Ertuğruloğlu, “Rum tarafında neler oluyor neler söyleniyor, ENOSİS kararları gündeme getiriliyor tekrardan, bu adanın bir Helen adası olduğu pervasızca vurgulanıyor, bizleri azınlık olarak gördükleri pervasızca söyleniyor. Hala daha bunlar yokmuş gibi çözüm, görüşme… Biz kim, onlar kim ve hangi sorunu çözeceğiz. Güney’de cumhurbaşkanlığı seçimleri var, tüm adayların tarif ettiği sorun belli: ‘Türk işgali 74’te başladı, Türkler azınlık’… Farklı konuşan bir lider var mı güneyde, farklı konuşan bir siyasi parti var mı güneyde? Hangisi kazanacaksa bize ne, Anastasiadis tekrar kazansa ne fark eder, karşısındakilerden birisi kazansa ne fark eder. Farklı konuşan biri mi var? Vizyonu farklı olan biri mi var? Adayı Helen adası olarak görmeyen bir Rum lider mi var güneyde? Kıbrıs Türkü’nü azınlık olarak görmeyen bir Rum lider ya da parti mi var güneyde… Kiminle muhatabız? Tüm bunlar göz ardı edilerek Kıbrıs Türkü’ne sözde kendini çözümcü gösterecek, uzlaşıcı gösterecek diye yalan söyleyen siyasi yapının uyanması lazım. Gerçekleri konuşalım… Bunları söyleyince biz kötü oluyoruz. Bunları söylemeyeceksiniz, Kıbrıs konusunda pembe tablo çizeceksiniz. Güney’de kardeşlerimiz var bizimle yanıp tutuşuyorlar mı anlaşmak için? Bu tabloları söyleyeceksiniz” dedi.