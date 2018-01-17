Rumlardan tehlikeli adımlar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, adanın ortak sahibi olan Kıbrıslı Türklerin asli haklarını görmezden gelerek Yunanistan ve Ürdün ile enerji alanında iş birliği anlaşmaları imzalamasının kabul edilemeyeceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rum tarafının, adada ve bölgede tansiyonu artırıcı eylemler gerçekleştirmesinin "son derece tehlikeli adımlar" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Rum yönetiminin 28 Ocak'ta yapılacak başkanlık seçimi arifesinde, kendi konumunu güçlendirmek amacı taşıyan ancak ada ve bölge için büyük riskler oluşturabilecek ittifak arayışları çerçevesinde yapılan üçlü zirvenin, Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıslı Türkler açısından hayati önem taşıyan konularda dahi kendileriyle hiçbir temas kurmaya veya istişare etmeye niyeti olmadığını bir kez daha gözler önüne serdiği vurgulandı.

KKTC'yi bağlamaz

Rum yönetiminin, Yunanistan ile imzalama aşamasında olduğu anlaşılan deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşması konusunda Kıbrıslı Türklerin varlıklarını dahi yok sayan yaklaşımının kabul edilmediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu bağlamda alınan kararların Kıbrıs Türk tarafı üzerinde hiçbir bağlayıcılığı olmayacağını duyurmak isteriz. Adanın etrafındaki deniz yetki alanlarının salt Kıbrıs Rum tarafının lehine sınırlandırılamayacağını, zira bu adanın yegane sahibinin kendileri olmadığını hatırlatırız.

Kıbrıs Rum tarafının bir yandan müzakerelere devam etmek istediğini beyan ederken, öte yandan Enosis referandumunun okullarda anılması konusundaki kararını hayata geçirmeye yönelik olarak genelge yayınlaması büyük bir çelişki teşkil etmektedir. Karşımızda barış ve istikrar sağlanması ruhu içinde müzakere etmeye niyetli bir taraf bulunmadığı ve adanın güneyinde bölge istikrarına da saygı duymayan bir zihniyetin hakim olduğu aşikardır. Hal böyle iken, Kıbrıs Rum tarafının hiçbir tek yanlı girişiminin tarafımızca itibar görmeyeceğini, mukabil adımlar atmaktan imtina etmeyeceğimizi ve ana vatan Türkiye ile birlikte geleceğimize dair istişarelerimize hızla devam edeceğimizi bir kez daha vurgularız."

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL