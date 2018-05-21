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Rumları Akkuyu korkusu sardı

Kıbrıs Rum kesimi, Avrupa Birliği'nden "Akkuyu Nükleer Santrali'nin durdurulması için" girişimde bulunmasını istedi

21 Mayıs 2018 Pazartesi 13:53
Rumları Akkuyu korkusu sardı

Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali, tescilli Türkiye düşmanı Rumları rahatsız etti. Kıbrıs Rum kesiminin parlamentosu,  uluslararası toplumu ve özellikle de Avrupa Birliği'ni (AB) Türkiye'ye Akkuyu nükleer santralinin tamamlanmaması konusunda baskı yapmaya çağıran bir karar aldı.

Rum parlamentosu, geçtiğimiz Cuma günü yaptığı oturumda Rusya'yı da bu projeyle ilgili tutumunu değiştirmeye çağırdı.

Rum parlamentosunun kararında, Akkuyu santralinin yakınlığı itibarıyla Kıbrıs adasına etkisi konusunda 'derin endişe duyulduğu' savunuluyor, nükleer bir kaza ya da şiddetli bir deprem durumunda meydana gelebilecek sızıntıların, kuvvetli rüzgârlar ve denizdeki akıntılar ile felaketin boyutlarını iyice büyüteceği kaygısı ifade ediliyor.

Kararda Türkiye'nin "çevre örgütlerinin, çok geniş bir bölge açısından ciddi tehdit oluşturduğu uyarılarını dikkate almadan" Nisan ayında nükleer santralin temelini atması da kınandı. Oysa gerçek neden bambaşka… Rumların asıl korkusu nükleer teknolojiye sahip bir Türkiye'den kaynaklanıyor.

Rusya ile Türkiye ortaklığı

Türkiye'nin ilk nükleer santrali olması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom tarafından inşa ediliyor.

Nisan ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ankara'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı ziyareti sırasında yapılan temel atma törenine iki lider video link ile katılmışlardı. Enerji, Türkiye ile Rusya arasındaki temel işbirliği alanlarından biri. İki ülke Akkuyu Nükleer Güç Santrali Anlaşması'nı 2010 yılında imzalamıştı.

Nükleer tesisin, 4 bin 800 megavatlık kapasiteye sahip olması ve tahminen 20 milyar dolara mal olması planlanıyor.

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

Anahtar Kelimeler:
RumKıbrısAkkuyuRusyaTürkiyeABAvrupa Birliği
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