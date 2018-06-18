Rumları Batı azdırıyor

Rum Yönetimi Dışişleri Bakanlığı’nın; “KKTC’deki tarihi alanların ‘yasadışı şekilde kullanıldığını’ iddia ederek, yabancı misyon temsilcilerinden bu alanları ziyaret etmemelerini istemesini” değerlendiren Özersay, adanın kültürel mirasının bir parçası olan birçok çok tarihi eserin yenilenmesi ve restorasyonu için çalışmalar yürüten iki toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin hem KKTC’de, hem de Güney Kıbrıs’ta çok sayıda çalışmaya imza attığına dikkat çekti.

Bakanlık ve hükümet olarak komiteye destek verdiklerini kaydeden Özersay, Rum tarafının “Birlikte restore yapabiliriz ama siz kullanamazsınız. Sadece bizimle kullanabilirsiniz” yaklaşımının kabul edilemez bir zihniyetin göstergesi ve endişe verici bir durum olduğunu söyledi.

“Bu yaklaşımlarla, çözümün nasıl olduğu pek önemli değil, geleceğe güvenle bakmak, sağlıklı bir ilişki kurmak zor. Bu zihniyeti bir kenara bırakmak lazım artık” diyen Özersay, “Uluslararası toplum, Kıbrıslı Rumlara bu içinde bulundukları durumun normal bir durum olmadığını hatırlatmak durumundadır. Uluslararası toplum bunun daha da normalleşmesine imkan verecek tavırlarını sürdürürse, Rum tarafındaki bu kanıksama daha güçlü bir hal alacak ve Rum tarafındaki kurumların genlerine işlemiş olan bu unsur çok daha derine girecek ve bunu değiştirmek çok daha zor olacak. Onun için burada Kıbrıs Rum tarafını suçlamak bir çıkış yolu değildir. Ama uluslararası toplumun kendi tutum ve davranışlarına düzen vermesi gerekir” dedi.

A. SAFA TERZİ/İSTANBUL