Rus askeri polisler Şam'da devriye geziyor

Sputnik'in bölgedeki muhabirinin aktardığı bilgiye göre, askeri polis Beyt-Sahm, Sidi-Mikdad, Babbila ve Yalda mahallelerinde arama tarama çalışmaları yapıyor. Söz konusu mahallelerin tüm ana caddelerinde asayişin sağlanması için piyade ve motorize devriyeler geziyor ve ayrıca gözlem noktaları kuruldu.

Yerel halkın da 24 saat görev yapan askeri polisle işbirliği ettiği belirtildi. Rusya'nın Suriye'deki ateşkes izleme merkezinin vardığı anlaşmalar kapsamında, mayıs ayının ilk 8 gününde Şam'ın güney mahallelerinden 3 bin 200'den fazla militanın 5 binden fazla aile üyeleriyle birlikte tahliye edildiği bildirilmişti.

Şam'ın güneyinde küçük bir bölge halen DEAŞ'ın kontrolünde bulunuyor. Suriye hükümet ordusunun bu bölgedeki özel operasyonu devam ediyor.

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