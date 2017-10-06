Rus buzkıran gemisi deneme turunda

Testlerde navigasyon sistemi, cankurtaran teçhizatı, tahrik sistemlerinin yanı sıra gece ve gündüz saatlerinde güvertede yer alacak bir helikopterin iniş ve kalkışı denenecek.

Rus Donanması için son yıllarda sağlanan gemiler arasında türünün tek örneği olması beklenen İlya Muromets'in azami seyir mesafesi 22.224 kilometre ve iki aylık bir dayanıklılık aralığı var.

Arktik bölgesindeki 1 metre kalınlığındaki buzları dahi kırabilecek gemi, uzak bölgelere gemi ve kargo araçlarını da çekerek götürebilecek. Donanma destek görevlerinde de yer alabilecek gemi, petrol sızıntısı ile de başa çıkabilecek denizaltı kurtarma operasyonlarına katılabilecek.

Gemide bulunan 21 metre uzunluğundaki vinç 500 ton ağırlığındaki yükleri dahi kaldırma kapasitesine sahip. Öte yandan gemide 6 adet 30 milimetrelik A-630 topu gibi çok sayıda askeri teçhizat da bulunuyor. Gemideki kargo kompartımanları Rusya'nın Suriye'de kullandığı Kalibr füzelerinin bir başka versiyonu olan Club-K füze sistemlerini de taşıyabiliyor.

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