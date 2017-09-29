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Rus devinden Barzani'ye darbe

Gazprom'un iştiraki Gazprom Neft Middle East Genel Müdürü Sergey Petrov, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Halepçe petrol kuyusunu açma projesinden vazgeçtiklerini söyledi.

29 Eylül 2017 Cuma 17:15
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Rus devinden Barzani'ye darbe

Rus basınına konuşan Petrov, petrol kuyusuna erişimin zorluğu ve bölgede mayınlı arazi bulunma ihtimali yüzünden Halepçe projesinden vazgeçtiklerini söyledi.

Petrov, "Halepçe, 2 bin metre yükseklikteki dağlık alanda bulunuyor. Bölgede altyapı bulunmadığı gibi yaşanan son çatışmaların ardından mayınlı araziler kaldı.Jeopolitik belirsizlikleri ortadan kaldırmak için ciddi bir yatırım gerekiyor. Ancak bunlar yüksek risk taşıyor ve şirket yüksek riske sahip bölgelerde çalışma yapmaya hazır değil" ifadelerini kullandı.

Petrov şöyle devam etti: "Petrol fiyatları yüksekken, şirketler tüm gelecek vaat eden bölgelere yatırım yaptı, çeşitli pazarlarda varlıklarını artırdı. Petrol fiyatları düştükten ve başlangıçtaki jeopolitik beklentilerle ilgili hayal kırıklığı yaşadıktan sonra şirketler verimlilik göstergelerini revize ederek daha az rekabet edilebilir projeleri askıya aldı" dedi.
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RusBarzaniRusya
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