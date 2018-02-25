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Rus Dışişleri Kiev’i uyardı

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Kiev’in kabul ettiği, Ukrayna’nın doğusundaki Donbass’ın yeniden entegrasyonunu öngören yasanın bölgede gerginliği tırmandırma riskini taşıdığı belirtildi.

25 Şubat 2018 Pazar 11:36
Rus Dışişleri Kiev’i uyardı

Bakanlık, Batı’yı ülkede oluşabilecek feci bir senaryonun önlenmesi için Kiev üzerinde etkisini kullanma çağrısı yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev’in Donbass’ın yeniden entegrasyonuna yönelik yasayı kabul ederek bölgedeki krizi güç kullanarak çözmeyi istediğini doğruladığını belirtti.

Bakanlık’ın açıklamasında “24 Şubat 2018’de Donbass’ın yeniden entegrasyonuna yönelik skandal bir yasa yürürlüğe girdi. Böylelikle Kiev, ülkenin güneydoğusundaki krizi askeri yolla çözmek istediğini nihayet doğrulamış oldu. Yasa ile Pyotr Poroşenko Minsk anlaşmalarını ihlal etti” ifadeleri kullanıldı.

Yasanın Kiev’in Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri (DPR ve LPR) yönetimi ile doğrudan diyalog arayışında olmadığını gösterdiği belirtilen açıklamada, “Yasa ile Kiev’in kontrolü dışındaki Donetsk ve Lugansk bölgelerinin toprakları güç kullanılarak işgal edilmesi için koşullar belirtiliyor, Ukrayna ordusunun sivillere karşı bölgede konuşlandırılması yasal bir zemine oturtuluyor” ifadelerine yer verildi.

Yasaya göre, Donbass'taki bölgelerin sınırlarını ve yerleşim birimlerini, Ukrayna Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın teklifi üzerine devlet başkanı belirleyecek.

DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
RusyaKiev
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