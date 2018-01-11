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Rus halkına göre hangi ülkeler düşman!

Rusya'da yapılan bir ankette Rus halkının en büyük düşmanlar olarak ABD, Ukrayna ve Avrupa'yı gördüğünü ortaya koydu. 2016'da 5 düşman ülke arasında görülen Türkiye, bu yıl düşman listesinde yer almadı.

11 Ocak 2018 Perşembe 13:12
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Rus halkına göre hangi ülkeler düşman!

Rusya'da yapılan son kamuoyu yoklaması, halkın üçte ikisinin "Rusya'nın düşmanları olduğuna inandığını" gösteriyor.

Levada'nın anketine göre, ABD, Ukrayna ve Avrupa ilk üç sırada. Ankara ile Moskova arasındaki ilişkiler düzeldiği için, daha önce benzer anketlerde "düşman adayları" arasında gösterilen Türkiye bu kez ankete "seçenek" olarak dahil edilmedi.

1.5 yıl önce yapılan ankette Türkiye’yi 5 düşman ülke arasında görenlerin oranı yüzde 29 çıkmıştı.

Ankete katılanların yüzde 23'ü "Rusya'nın dört bir tarafının düşmanlarla çevrili" olduğu düşüncesinde.

Rusya'nın düşmanları olduğuna inananların oranı yüzde 66 çıkarken ilk sıraya ABD'yi koyanların oranı yüzde 68 oldu. Ancak Rusların düşman algısı bununla da sınırlı kalmıyor.

Eski SSCB ülkeleri yüzde 10, Polonya yüzde 8, Almanya, NATO ve İngiltere yüzde 6'şar, DEAŞ yüzde 5, Orta Doğu ülkeleri yüzde 4 oranla "düşman" listesinde. Levada uzmanları Rusya halkının düşman algısının büyük oranda televizyon tarafından şekillendirildiğine dikkat çekiyor. Rusya'da televizyonlar yaptırımlardan sonra ABD ve Batı karşıtı aldıkları pozisyonu hala korumakta.

Pek çokları Ukrayna-Rusya çatışmasını Batı-Rusya çatışması olarak görme eğiliminde. Levada'nın anketinde Türkiye'nin adının geçmemesi olumlu bir gelişme olarak dikkat çekti.

Türkiye düşmanlar arasındaydı

Haziran 2016'da yapılan ankette, Ruslar, ülkelerinin üç önemli düşmanı olduğunu düşünüyor ve "Amerika, Ukrayna ve Türkiye" diye sıralıyordu.

Son yapılan anketin sonucu Rusya’da Amerika ve Avrupa karşıtlığının Rusya’nın Kırım’ı işgal etmesinden sonra arttığını ortaya koydu. Bununla birlikte 2015’in başlangıcından daha az seviyede. Anket sonucuna göre Ukrayna’ya olumsuz tavır artmış durumda.

Ruslar’ın yüzde 48’i Ukrayna’yı Rusya’ya en fazla düşman 5 ülke arasında görüyor. Bu rakam 2015’te yüzde 37 olmuştu. Türkiye’yi 5 düşman ülke arasında görenlerin oranı ise 2015’e kıyasla bir puan artarak yüzde 29’a yükseldi. Amerika’nın oranı ise pek değişmiyor. Ankete katılanların yüzde 72’si Amerika’yı Rusya’ya en fazla düşman 5 ülke arasında görüyor. Bu oran geçen yıl yüzde 73’tü.

Haber Merkezi

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RusyaAnketRus HalkıABDUkraynaAvrupaTürkiye
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