Rus ordusunda tek kriter teknoloji

ABD merkezli RAND Corporation düşünce kuruluşunun yaptığı araştırmada öne çıkan noktaları aktaran NI muhabiri Michael Peck'e göre Rus ordusu kapsamlı bir silahlı çatışma amacında değil, sadece ülkenin, önemli kentlerin ve sanayi merkezlerinin güvenliği sağlamayı hedefliyor.

Son yıllarda yapılan reformlar, Rus kara kuvvetlerinin önemli kısmının muharebe kabiliyetini belirgin biçimde artırmayı ve asker sayısını azaltmayı sağladı. Sonuç olarak Rusya, gerekli görülmesi halinde birliklerini demiryolu üzerinde hızlıca sevk etme imkanını elde etti.

Bu arada Peck'e göre Rus birlikler, silahlı çatışma yaşanması durumunda, düşmanın denk güçleriyle savaşın kaderini belirleyecek muharebelere girişmekten kaçınacak. Bunun için Ruslar, kara, hava ve deniz bazlı tüm füzelerle düşmana ait uçak gemilerini, askeri üsleri ve uçakları hedef alacak.

Kara muharebelerindeyse Rus ordusu, grup ateş sistemlerini kullanacak ve bu sistemlerin mobilite özelliği sayesinde beklenmedik bombardımanlar düzenleyebilecek.

Uzmanlar, Rusya'nın olası bir saldırıda yanıt için devreye alacağı nükleer cephanesini ise Moskova'nın en önemli teminatı olarak görüyor.

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