Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
0
ALTIN
194.384
DOLAR
4.7297
STERLİN
6.2640
EURO
5.4898

Rus savaş gemileri Akdeniz'e açıldı

Sivastopol’den yola çıkan Rus donanmasına ait Grad Sviyajsk ve Velikiy Ustyug hafif savaş gemilerinin Akdeniz’e geçtiği ve gün sonuna kadar Rusya'nın yurtdışı daimi grubuna katılacağı bildirildi

18 Haziran 2018 Pazartesi 17:23
Rus savaş gemileri Akdeniz'e açıldı

Rusya Karadeniz Filosu enformasyon departmanından yapılan açıklamada, Sivastopol limanından yola çıkan Grad Sviyajsk ve Velikiy Ustyug hafif savaş gemilerinin Akdeniz’e geçtiği ve gün sonuna kadar Rusya’nın yurtdışı daimi grubuna katılacağı kaydedildi. Açıklamada, “Hazar Filosu’na ait Grad Sviyajsk ve Velikiy Ustyug hafif savaş gemileri plana göre Sivastopol’den Akdeniz’e geçiş gerçekleştiriyor.

Gün sonuna kadar Rus gemilerinin Deniz Filosu’nun yurtdışı daimi grubuna katılması ve verilen görevleri yerine getirmeye başlaması planlanıyor” ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca gemilerin İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçişlerini tamamladıkları ve Akdeniz’e açıldıkları ifade edildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nükleer silah üretimi artıyor
Nükleer silah üretimi artıyor
BM'den ABD'ye çağrı
BM'den ABD'ye çağrı
Japonya sarsıldı
Japonya sarsıldı
Kanada’da mescid kundaklandı
Kanada’da mescid kundaklandı
Hollanda'da sürücü dehşeti
Hollanda'da sürücü dehşeti
Güney Kore'den tartışmalı tatbikat
Güney Kore'den tartışmalı tatbikat
İsrail öldürmeye devam ediyor
İsrail öldürmeye devam ediyor
Rumları Batı azdırıyor
Rumları Batı azdırıyor
Balkanlarda tarihi imza
Balkanlarda tarihi imza
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim