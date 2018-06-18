Rus savaş gemileri Akdeniz'e açıldı

Rusya Karadeniz Filosu enformasyon departmanından yapılan açıklamada, Sivastopol limanından yola çıkan Grad Sviyajsk ve Velikiy Ustyug hafif savaş gemilerinin Akdeniz’e geçtiği ve gün sonuna kadar Rusya’nın yurtdışı daimi grubuna katılacağı kaydedildi. Açıklamada, “Hazar Filosu’na ait Grad Sviyajsk ve Velikiy Ustyug hafif savaş gemileri plana göre Sivastopol’den Akdeniz’e geçiş gerçekleştiriyor.

Gün sonuna kadar Rus gemilerinin Deniz Filosu’nun yurtdışı daimi grubuna katılması ve verilen görevleri yerine getirmeye başlaması planlanıyor” ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca gemilerin İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçişlerini tamamladıkları ve Akdeniz’e açıldıkları ifade edildi.