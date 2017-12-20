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Rus turistler için Türkiye sorunlu ülkelerden

Rusya Dışişleri Bakanlığı Kriz Merkezi Başkanı Vladimir Tarabrin, Rus turistlerin en çok Tayland, Türkiye, Dominik Cumhuriyeti, Bulgaristan ve Hindistan’da tatil sırasında sorunla karşılaştığını belirtti.

20 Aralık 2017 Çarşamba 13:25
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Rus turistler için Türkiye sorunlu ülkelerden

Rusya Dışişleri Bakanlığı Kriz Merkezi Başkanı Vladimir Tarabrin, Rus turistlerin en çok Tayland, Türkiye, Dominik Cumhuriyeti, Bulgaristan ve Hindistan’da tatil sırasında sorunla karşılaştığını belirtti.

Interfaks ajansının haberine göre Tarabrin, "Söz konusu  olan sorunlar çoğunlukla trafik kazaları, hırsızlık, gasp, boğulma tehlikesi ve doğa sporcularının yaşadığı kazalardan kaynaklanıyor" dedi.

Terör tehdidi nedeniyle gidilmemesi gereken ülkeleri de açıklayan Tarabrin, bu ülkelerin Afganistan ve Nijerya'nın kuzeydoğusu olduğunu kaydetti.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
RusyaTürkiyeTurist
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