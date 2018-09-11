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Rus turizmcilerden 'Türklere vize kalksın' çağrısı

Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) Başkanı Oleg Safonov, "Türk vatandaşlarına vizelerin kolaylaştırılmasına yönelik her adımı destekliyoruz. Böyle bir adım Türkiye'den Rusya'ya yönelik turist akışını da olumlu etkileyecektir" dedi.

11 Eylül 2018 Salı 12:22
Rus turizmcilerden 'Türklere vize kalksın' çağrısı

Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) Başkanı Oleg Safonov, Rusya’nın Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu’nda yaptığı açıklamada, Rus ve Türk Dışişleri Bakanlıkları nezdinde, bazı kategorilerde Türk vatandaşlarına yönelik vizelerin kolaylaştırılması konusunun yoğun bir şekilde istişare edildiğini söyledi.

Böyle bir adımı memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Safonov, “Vizelerin kolaylaştırılmasına yönelik her adımı destekliyoruz. Böyle bir adım Türkiye’den Rusya’ya yönelik turist akışını da olumlu etkileyecektir. Tecrübelerimiz gösteriyor ki bu artış hemen yüzde 25-30 seviyesinde gerçekleşiyor” dedi.

Rusya’yı ziyaret eden Türk turist sayısı 2010’dan 2013’e kadar 197 binden 385 bine çıkarken, iki ülke arasında yaşanan uçak krizi nedeniyle söz konusu rakam geçen yıl 180 bine gerilemişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
RusyaTürkiyeVİZE
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