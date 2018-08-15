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Rus-Türk işbirliği uzaya taşınıyor

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in Uluslararası İşbirliği ve Bölgesel Politikalar Direktörü Viktor Kladov, 2018’de açılacağı duyurulan Türkiye Uzay Ajansı’na yönelik atılımları değerlendirdi

15 Ağustos 2018 Çarşamba 15:55
Rus-Türk işbirliği uzaya taşınıyor

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in Uluslararası İşbirliği ve Bölgesel Politikalar Direktörü Viktor Kladov, 2018’de açılacağı duyurulan Türkiye Uzay Ajansı’na yönelik atılımları değerlendirdi. Rosteh’in uzay sanayisi ve uzay keşfine yönelik yüksek teknolojilerin geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettirdiğini belirten Kladov,

“Rosteh ve alt kuruluşları tarafından üretilen motorlar, Soyuz roketlerini yörüngeye oturtmaktadır. Pilotlar ve astronotlar için uzay giysileri dahil olmak üzere yaşam destek üniteleri, dünya yüzeyinin uydulardan görüntülenmesini sağlayan optikler ve son derece yüksek sıcaklıklara dayanabilecek kompozit malzemeler üretiyoruz” ifadelerini kullandı.

Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport’la birlikte başka ülkeler için uzay araçlarının üretilip uzaya gönderildiğine işaret eden Kladov, “Söz konusu çalışmalarımızda, birlikte çalıştığımız ülkelerden uzmanlara dünyanın uzaktan incelenmesine ilişkin eğitimler de verilmektedir” diye konuştu. Türkiye’nin uzay konusunda son dönemde attığı adımları memnuniyetle karşıladıklarının altını çizen Kladov, şöyle konuştu:

“Rosteh ve Türk ortakları arasında karşılıklı yarar sağlayan iş birliği çeşitli sanayi alanlarında uzun süredir devam etmektedir. Türk ortaklarımızın uzay sanayisini geliştirmeye yönelik arzusunu memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye’nin bu alanda başarı sağlayacağından eminiz. Rusya uzay sanayisinin geliştirilmesinde önemli bir deneyime sahiptir ve Türkiye Uzay Ajansı’nın kurulmasında ve geliştirilmesinde bu alandaki iş birliğimizi güçlendirmeye açığız.” AA

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