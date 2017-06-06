Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, Rusya'nın Baltık Filosu'na ait Su-27 tipi avcı uçağının, Baltık Denizi'nin uluslararası karasuları üzerinde Rusya sınırı boyunca uçan B-52 stratejik bombardıman uçağına önleme yaptığı belirtildi. ABD uçağını Rusya yakınındaki hava sahasından uzaklaştıran Su-27 tipi avcı uçağının, görevini tamamlamasının ardından sorunsuz bir şekilde üssüne döndüğü de kaydedildi. Önleme, NATO'nun Rusya sınırı yakınında gerçekleştirdiği bir dizi tatbikatı sırasında gerçekleşti. DIŞ HABERLER
Rus uçağı ABD uçağına önleme yaptı
Rusya Savunma Bakanlığı, Su-27 tipi Rus avcı uçağının Baltık Denizi üzerinde ABD'ye ait B-52 tipi stratejik bombardıman uçağına önleme yaptığını açıkladı
06 Haziran 2017 Salı 16:56
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