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Rus uçağı ABD uçağına önleme yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı, Su-27 tipi Rus avcı uçağının Baltık Denizi üzerinde ABD'ye ait B-52 tipi stratejik bombardıman uçağına önleme yaptığını açıkladı

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Rus uçağı ABD uçağına önleme yaptı

Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, Rusya'nın Baltık Filosu'na ait Su-27 tipi avcı uçağının, Baltık Denizi'nin uluslararası karasuları üzerinde Rusya sınırı boyunca uçan B-52 stratejik bombardıman uçağına önleme yaptığı belirtildi. ABD uçağını Rusya yakınındaki hava sahasından uzaklaştıran Su-27 tipi avcı uçağının, görevini tamamlamasının ardından sorunsuz bir şekilde üssüne döndüğü de kaydedildi. Önleme, NATO'nun Rusya sınırı yakınında gerçekleştirdiği bir dizi tatbikatı sırasında gerçekleşti. DIŞ HABERLER

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