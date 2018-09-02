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Rus uzmanlar provokasyon bekliyor

Suriye güvenlik güçlerinin  Palmira’ya sızmaya çalışan bir militan grubuyla girdikleri çatışma haberini yorumlayan Rus uzman Aleksandr Gusev, ABD’nin Suriye çözüm sürecindeki inisiyatifi ele geçirmek için var gücüyle uğraştığını vurguladı

02 Eylül 2018 Pazar 15:21
Rus uzmanlar provokasyon bekliyor

Rusya Stratejik Planlama Enstitüsü Direktörü Aleksandr Gusev, Russia Today'e (RT) verdiği demeçte etkisiz hale getirilen militan grubunun planladığı terör eylemlerinin, ABD’nin Suriye güçlerini suçlamaya hazırlandığı ‘kimyasal saldırıyla’ alakalı olabileceklerini belirtti. ABD’nin Suriye çözüm sürecindeki inisiyatifi ele geçirmek için var gücüyle uğraştığını söyleyen Gusev, “Şimdi askeri operasyon fiilen sonuca yaklaşmışken neredeyse tüm dünya, operasyonun etkili olmasında Rusya, İran, Türkiye ve Beşar Esad’ın hükümet ordusunun katkısı olduğunu anlıyor.

Fakat Amerikalılar, Rusya’dan inisiyatifi ele geçirmek istiyor ve bunun için her şeyi yapacaklar” ifadelerini kullandı. Palmira ve İdlib bölgelerindeki durumla ilgili provokasyonlarınn ‘en kısa zamanda gerçekleşebileceğini’ belirten Gusev, “Ancak ondan sonra olup bitecek olanlar, en çok Rusya’nın tutumuna ve Amerikalıların sorumluluğuna bağlı olacak. Eğer tamamen sorumsuz olurlarsa eylemleri, Suriye’de bir gerilime daha yol açacak” diye konuştu.
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