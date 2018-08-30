Rusya, ABD'yi bir daha uyardı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, muhaliflerin kontrolündeki İdlib'de Suriye hükümetinin işi gibi gösterilecek bir kimyasal silah saldırı planlandığına ilişkin aldıkları istihbarat ve ABD ile müttefiklerinin bu saldırıyı gerekçe göstererek Suriye ordusunu hedef almasına dair duydukları endişe hakkında açıklamalar yaptı. ABD ile müttefiklerinin Ortadoğu'ya 70 taşıyıcı araçla saldırı güçleri konuşlandırmış olduğunu belirten Rus Dışişleri Sözcüsü, bu gücün cephaneliğinin 380 Cruise füzesi ve her biri 28 Tomahawk füzesi taşıyan Carney ve Ross destroyerlerini içerdiğini aktardı.

Bu güçlerin taşıdıkları füzeleri 24 saat içinde Suriye'ye saldırıya hazır hale getirebileceğini söyleyen Zaharova, ABD'nin Akdeniz'deki diğer gemilerinin de kısa sürede saldırıya destek vermek üzere Suriye kıyılarına yaklaşabileceğini belirtti.

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Rus yetkililer, İdlib'deki militanların İngiliz özel güçlerinin desteğiyle bir kimyasal provokasyon saldırısı hazırlığında olduğuna ilişkin defalarca uyarıda bulundu. Suriye'nin başkenti Şam'a yönelik ABD öncülüğündeki saldırılar nedeniyle Suriye hava savunmasının aktive edlidiği bildirildi.

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD'nin kimyasal silah kullanıldığı bahanesiyle Suriye'ye yeni saldırılara hazırlandığı yönündeki işaretlerden Moskova'nın endişe duyduğunu Washington'a iletti. Antonov, ABD'yi 'Suriye'ye yönelik asılsız ve yasa dışı saldırganlığa' karşı uyardı.

Antonov yaptığı açıklamada Rusya'nın ABD hükümetinin Suriye'de teröristlerin kimyasal silah kullanmasını önlemek için çaba göstermesini umduğunu söyledi. Antonov "ABD'nin bu teröristlerin kimyasal silah kullanmasını önlemek için elinden geleni yapacağından ve sorumlu bir şekilde davranacağından umutluyuz" diye konuştu.

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