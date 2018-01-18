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Rusya, ABD’yi de Soçi’ye davet etti

Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Moskova’nın ABD ve diğer BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerine 29-30 Ocak’ta Soçi’de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne gözlemci olarak katılmaları için davetiye göndermeye karar verdiğini bildirdi.

18 Ocak 2018 Perşembe 13:42
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Rusya, ABD’yi de Soçi’ye davet etti

Antonov Rus medyasına yaptığı açıklamada, Rusya uluslararası hukuki temelde ABD ile Suriye konusunda işbirliğine devam etmeye ve geliştirmeye hazır. Moskova’da ABD ve diğer BM Güvenlik Konseyi üyelerine 29-30 Ocak’ta Soçi’de düzenlenecek kongreye davetiye gönderme kararı alındı. ABD dahil her taraf Soçi’ye hangi düzeyde temsilci göndereceğine kendisi karar verecek" ifadesini kullandı.

Antonov, Rusya’nın kongrenin Cenevre görüşmelerine ciddi teşvik sağlayacağını ümit ettiğini belirterek, “Suriye’deki durumun gelişimini etkileyebilecek uluslararası ve bölgesel oyuncularına kongreyi desteklemek için kesin tavır takınmalarına çağrıda bulunuyoruz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
RusyaSoçiABDSuriyeMoskova
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