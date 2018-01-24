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Rusya, Afrin'de Türkiye'nin çizgisine geldi

Türkiye'nin terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik olarak 20 Ocak'ta başlattığı Afrin operasyonu 6. gününe girdi. Türk askeri ve operasyonlara katılan Özgür Suriye Ordusu ilerleyişini sürdürürken, Ankara'nın bölgedeki önemli aktörlerle diplomasiyi yoğunlaştırması dikkat çekiyor.

24 Ocak 2018 Çarşamba 15:06
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Rusya, Afrin'de Türkiye'nin çizgisine geldi

Ankara'nın bu çerçevedeki en önemli başarısı Afrin'de 300'e yakın askeri polisi bulunan Rusya'nın desteğini alması teşkil ediyor.

Zeytin Dalı Harekâtı başladığı gün akşam saatlerinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus birliklerinin Afrin'den çekildiği şeklindeki Anadolu Ajansı haberini yalanlamıştı.

Ancak bir gün sonra yani 21 Ocak'ta Rusya Savunma Bakanlığı çekilmeyi resmi olarak doğruladı ve bakanlıktan yapılan açıklamada "Muhtemel provokasyon eylemlerinin önüne geçmek ve Rus askerlerinin güvenliğini tesis etmek adına Afrin bölgesinde bulunan güvenlik güçleri Tel Acar ve Tel Rıfat bölgelerinde yeniden konuşlandırılmışlardır" denildi.

Kremlin'den gelen açıklamalarda Türkiye'nin harekâtının meşru olduğunun vurgulanması dikkat çekiyor.

20 Ocak'ta da Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'nin YPG'ye yaptığı 'kontrolsüz silah yardımı'nın Afrin'de tansiyonun yükselmesinin ana nedeni olduğunu ifade etmesi de Moskova'nın Ankara'ya Afrin konusunda desteğinin tam oluğunu ortaya koyuyordu. 

Moskova çıkarması etkili oldu

Rusya'nın desteğinin alınmasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın 18 Ocak'ta Moskova'da Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile görüşmesi de etkili omuştu.

Öte yandan Afrin'deki Rus varlığına dair nadir açıklamalardan birisi 16 Ekim 2017'de Rus Savunma Bakanlığı'ndan gelmişti.

O açıklamada Rus ordusunun Afrin hastanesine yarım ton ilaç teslim ettiği bilgisi veriliyordu. Türkiye'nin harekâtı başlayana kadar Rus medyasında da Afrin konusu pek gündeme gelmiyordu.

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

Son Güncelleme: 24.01.2018 16:22
Anahtar Kelimeler:
AnkaraSuriyeösoTürkiyeAfrinRusya
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