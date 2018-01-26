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Rusya: Almanya'nın Türkiye'ye ambargosu...

Rus askeri uzman Igor Korotçenko, Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle Almanya’nın Türkiye’ye silah sevkiyatını durdurma kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

26 Ocak 2018 Cuma 17:38
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Rusya: Almanya'nın Türkiye'ye ambargosu...

Kararı siyasi olarak niteleyen Korotçenko, Ankara’nın operasyonda Almanya’dan gelecek hiçbir silaha bel bağlamadığını ifade etti.

Russia Today’e (RT) konuşan Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisinin genel yayın yönetmeni ve Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Halk Konseyi üyesi Korotçenko Türkiye bu operasyonda kesinlikle Almanya’dan gelecek hiçbir silaha bel bağlamıyor. Bu, Berlin’in Erdoğan’ın Kürtlerin bulunduğu bölgede kontrolü sağlamak için başvurduğu sert askeri tedbirlere karşı çıkmak amacıyla aldığı siyasi bir karardan başka bir şey değil” dedi.

Korotçenko, mevcut krizlere rağmen NATO’nun dağılacağını söylemek için henüz çok erken olduğunu ifade etti.

Korotçenko “Daha önce de Ankara ve partnerlerinin NATO’ya karşı farklı yaklaşımlar edindiğini gördük. Türkiye, Brüksel ve Washington’ı göz önünde bulundurmadan, bağımsız davranarak çok önemli askeri ve siyasi kararlar alıyor.  Türkiye ile ilişkilerde öncelikle ABD tarafından, sonra da Almanya ve diğerleri tarafından gözlenen çok açık bir siyasi kriz mevcut” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
AlmanyaTürkiyeAmbargoRusyaSilah
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