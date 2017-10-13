Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
106226
ALTIN
152.158
DOLAR
3.6305
STERLİN
4.8351
EURO
4.2966

Rusya Ankara'dan açıklama istedi

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Aleksey Gruzdev, Türkiye’nin Rus tarım ürünlerinin ihracatına yönelik getirdiği yeni kısıtlamalarla ilgili açıklama istediklerini bildirdi.

13 Ekim 2017 Cuma 11:56
67 Okunma
Rusya Ankara'dan açıklama istedi

Gruzdev, konuyla ilgili bazı belgelerin kendilerine iletildiğini ve incelenmekte olduklarını söyledi. Rusya Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Aleksey Gruzdev, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Türkiye'nin Rus tarım ürünlerinin ihracatına yönelik getirdiği yeni kısıtlamalarla ilgili açıklama istediklerini söyledi. Konuyla ilgili bazı belgelerin kendilerine iletildiğini ifade eden Bakan, söz konusu belgelerin incelenmekte olduğunu kaydetti.

Rus basınına konuşan Gruzdev, "Türkiye'deki Rusya Ticaret Misyonu, gerekli tüm belgeleri istedi. Önümüzdeki günlerde konuya ilişkin bir açıklama yapacağız. Bazı belgeler elimize ulaştı, şimdilik onları inceliyoruz" dedi.

Gruzdev, konuyla ilgili Rusya tarafından herhangi bir karşılık verilip verilmeyeceği yönündeki soruya "Öncelikle bu kısıtlamaların genel duruma ne kadar uyup uymadığı konusunu incelemek gerekiyor" diye konuştu.

Türkiye, Rusya menşeili ürünlerin ithalatında Ticaret Ataşeliği onaylı fatura aranması koşulu getirmişti.

DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
Rusya Açıklama IstediRusyaAnkaraAlaksey GruzdevTarım ürünleriKısıtlama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim