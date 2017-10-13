Rusya Ankara'dan açıklama istedi

Gruzdev, konuyla ilgili bazı belgelerin kendilerine iletildiğini ve incelenmekte olduklarını söyledi. Rusya Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Aleksey Gruzdev, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Türkiye'nin Rus tarım ürünlerinin ihracatına yönelik getirdiği yeni kısıtlamalarla ilgili açıklama istediklerini söyledi. Konuyla ilgili bazı belgelerin kendilerine iletildiğini ifade eden Bakan, söz konusu belgelerin incelenmekte olduğunu kaydetti.

Rus basınına konuşan Gruzdev, "Türkiye'deki Rusya Ticaret Misyonu, gerekli tüm belgeleri istedi. Önümüzdeki günlerde konuya ilişkin bir açıklama yapacağız. Bazı belgeler elimize ulaştı, şimdilik onları inceliyoruz" dedi.

Gruzdev, konuyla ilgili Rusya tarafından herhangi bir karşılık verilip verilmeyeceği yönündeki soruya "Öncelikle bu kısıtlamaların genel duruma ne kadar uyup uymadığı konusunu incelemek gerekiyor" diye konuştu.

Türkiye, Rusya menşeili ürünlerin ithalatında Ticaret Ataşeliği onaylı fatura aranması koşulu getirmişti.

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