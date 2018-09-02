Rusya-Azerbaycan ilişkilerinde atak

Belge, iki ülke Devlet Başkanları Vladimir Putin ile İlham Aliyev arasındaki görüşmelerin ardından imzalandı. İki ülke liderlerinin görüşmesinde, Rus-Azerbaycan işbirliği, ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi, gayrimenkul ve kadastro faaliyetlerine ilişkin hakların tescili konusunda işbirliği sağlanması için bir eylem planına da imza atıldı.

İki ülke liderleri ayrıca sanayi alanında işbirliğini güçlendirmek için anlaşmaların yanı sıra, Rusya ve Azerbaycan Devlet Başkanları enerji hatları ve boru hattı taşımacılığı ile taşınan malların gümrük kontrolü ve turizm ve spor alanında işbirliği konularında da anlaşmalar imzaladı. Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın Rusya’dan 5 milyar dolar tutarında askeri ürün aldığını açıkladı.

Aliyev açıklamasında, “Askeri-teknik alandaki işbirliğinin devam etmesi gerektiği konusunu görüştük. Zaten uzun zamandır bu alanda devam eden bir gelenek söz konusu. Azerbaycan tarafından Rusya'da satın alınan askeri-teknik ürünler 5 milyar doları aşmaktadır ve bu miktar büyüme eğilimindedir” dedi.

AA