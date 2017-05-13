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Rusya Cenevre’ye destek veriyor

Rusya ve Mısır'ın birkaç gün sonra başlayacak olan Cenevre görüşmelerinin desteklenmesinin önemi konusunda görüş birliğine vardığı bildirildi

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Rusya Cenevre’ye destek veriyor

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri'nin yaptıkları telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve Cenevre görüşmelerini masaya yatırdığı belirtildi. 

Açıklamada tarafların birkaç gün sonra başlayacak olan Cenevre görüşmelerinin desteklenmesinin önemi konusunda görüş birliğine vardığı aktarıldı. BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın, yeni müzakereler için Suriyeli tarafları 16 Mayıs'ta Cenevre'de toplayacağı kaydedilmişti. Türkiye, Rusya ve İran, 4. Astana toplantısında Suriye'de "çatışmasızlık bölgeleri" oluşturulmasına ilişkin anlaşmaya varılmıştı. AA
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