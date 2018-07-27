Rus basınına konuşan bir askeri-diplomatik kaynak, "Rusya'nın Mayıs ayında deniz yoluyla sevkiyata çıkardığı ilk S-400 bataryasının teslim alınmasına yönelik sözleşme geçen hafta imzalandı. Sözleşmenin imzalanmasının ardından yük, Çin'in mülkiyetine geçmiş oldu" dedi. Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ren Quoqiang da yaptığı basın toplantısında S-400 sevkiyatında nihai aşamaya geçildiği, her şeyin plan doğrultusunda gittiğini söylemişti.
DIŞ HABERLER
Rusya, Çin'e ilk S-400 sevkiyatını yaptı
Çin, Rusya'dan sevkiyatı yapılan ilk S-400 füze savunma sistemi bataryasını teslim aldı
27 Temmuz 2018 Cuma 16:06
Rus basınına konuşan bir askeri-diplomatik kaynak, "Rusya'nın Mayıs ayında deniz yoluyla sevkiyata çıkardığı ilk S-400 bataryasının teslim alınmasına yönelik sözleşme geçen hafta imzalandı. Sözleşmenin imzalanmasının ardından yük, Çin'in mülkiyetine geçmiş oldu" dedi. Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ren Quoqiang da yaptığı basın toplantısında S-400 sevkiyatında nihai aşamaya geçildiği, her şeyin plan doğrultusunda gittiğini söylemişti.