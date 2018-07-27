Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95585
ALTIN
191.226
DOLAR
4.8498
STERLİN
6.3735
EURO
5.6540

Rusya, Çin'e ilk S-400 sevkiyatını yaptı

Çin, Rusya'dan sevkiyatı yapılan ilk S-400 füze savunma sistemi bataryasını teslim aldı

27 Temmuz 2018 Cuma 16:06
Rusya, Çin'e ilk S-400 sevkiyatını yaptı

Rus basınına konuşan bir askeri-diplomatik kaynak, "Rusya'nın Mayıs ayında deniz yoluyla sevkiyata çıkardığı ilk S-400 bataryasının teslim alınmasına yönelik sözleşme geçen hafta imzalandı. Sözleşmenin imzalanmasının ardından yük, Çin'in mülkiyetine geçmiş oldu" dedi. Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ren Quoqiang da yaptığı basın toplantısında S-400 sevkiyatında nihai aşamaya geçildiği, her şeyin plan doğrultusunda gittiğini söylemişti.
DIŞ HABERLER

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Moro Müslümanları özerklikten memnun
Moro Müslümanları özerklikten memnun
'Yangın, elektrik kablolarından çıktı'
'Yangın, elektrik kablolarından çıktı'
İran'dan sanal para hamlesi
İran'dan sanal para hamlesi
Fransa, ABD'yle ticaret anlaşmasına soğuk
Fransa, ABD'yle ticaret anlaşmasına soğuk
Avrupa'da rekor sıcaklıklar
Avrupa'da rekor sıcaklıklar
İsrail polisi Mescid-i Aksa’ya saldırdı
İsrail polisi Mescid-i Aksa’ya saldırdı
Suriye ile ilgili çok önemli gelişme!
Suriye ile ilgili çok önemli gelişme!
Arjantinliler, IMF'yi istemiyor
Arjantinliler, IMF'yi istemiyor
Tahran Avrupa'nın önerisini makul buldu
Tahran Avrupa'nın önerisini makul buldu
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim