Rusya, Çin'e ilk S-400 sevkiyatını yaptı

Rus basınına konuşan bir askeri-diplomatik kaynak, "Rusya'nın Mayıs ayında deniz yoluyla sevkiyata çıkardığı ilk S-400 bataryasının teslim alınmasına yönelik sözleşme geçen hafta imzalandı. Sözleşmenin imzalanmasının ardından yük, Çin'in mülkiyetine geçmiş oldu" dedi. Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ren Quoqiang da yaptığı basın toplantısında S-400 sevkiyatında nihai aşamaya geçildiği, her şeyin plan doğrultusunda gittiğini söylemişti.

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