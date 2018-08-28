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Rusya'dan 300 bin askerle dev tatbikat

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'nın Sovyet döneminde 1981 yılında yapılan Zapad-81 tatbikatının ardından en büyük tatbikatı olarak Vostok-2018 tatbikatına yaklaşık 300 bin asker, 36 bin tank ve askeri teçhizatın yer alacağını söyledi

28 Ağustos 2018 Salı 16:55
Rusya'dan 300 bin askerle dev tatbikat

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusunun Sibirya ve Uzak Doğu bölgelerinde yapacağı ‘Vostok-2018' isimli tatbikatla ilgili gazetecilere bilgi verdi. Tatbikatın 1981 yılından sonra yapılan en büyük tatbikat olacağını belirten Şoygu "Bu tatbikat daha kapsamlı olacak. 1000'i aşkın hava aracı, Merkezi ve Doğu askeri bölgelerinden, doğal olarak Pasifik ve Kuzey filolarından yaklaşık 300 bin asker yer alacak" dedi.

Ayrıca 36 bin tank, zırhlı araç ve piyade savaş aracının kullanılacağını belirten Şoygu tatbikatın 15 özel eğitim çalışmasıyla başlayacağını ifade etti. Daha önce tatbikata Çin ve Moğolistan'ın da katılacağı ve Çin'den 900'ü aşkın askeri teçhizat, 30 savaş uçağı ve helikopterin de Rusya'ya sevk edileceğini bildirilmişti. Bu arada bu tatbikat Rusya'nın geçen yıl gerçekleştirdiği ve Batı'da yoğun tepkilere yol açan Zapad-2017 tatbikatından daha büyük olacak. Zapad-2017'de 12.700 asker, 70 askeri uçak, 10 gemi ve 680 kara aracı yer almıştı.
DIŞ HABERLER

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