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Rusya'dan ABD'ye İran mesajı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilme kararına rağmen Rusya'nın İran'la ilişkileri geliştirme ve derinleştirme tutumuna bağlılığını koruduğunu belirtti

10 Mayıs 2018 Perşembe 17:31
Rusya'dan ABD'ye İran mesajı

Rus basınına demeç veren Ryabkov, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile P5+1 ülkeleri arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilme ve Tahran'a yaptırım uygulama kararı sonrası Moskova'nın nasıl bir politika izleyeceğini anlattı. ABD'nin attığı adımların Rusya'nın tutumunu etkilemeyeceği mesajı veren Ryabkov, "Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Trump'ın kararı üzerinde yaptığı açıklamada belirtildiği gibi, İran ile ilişkileri sürdürmeye ve derinleştirmeye sıkı sıkıya bağlıyız" dedi.

Trump, önceki gün ABD'nin nükleer anlaşmadan çekildiğini ve İran'a yaptırım uygulanacağını duyurmuştu. Sergey Ryabkov, daha önce de Moskova’nın ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile nükleer anlaşmanın son kez uzatılmasına ilişkin kararını olumsuz değerlendirdiklerini söylemiş, bu adımının uluslar arası konularda müzakere edilebilirliği konusunda şüphe uyandırdığını belirtmişti.
DIŞ HABERLER

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