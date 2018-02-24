Rusya'dan ABD'ye uçaklı yanıt

Rusya'nın 5. nesil Su-57 (Sukhoi T-50) avcı uçaklarının Suriye'deki Hmeymim Hava Üssü’nde görüldüğü yönündeki haberleri değerlendiren uzmanlar, uçakların Suriye semalarındaki varlıklarının ABD’nin ‘hayalet uçaklarının’ bu ülkede gerçekleştirdikleri uçuşlara ve PR kampanyalarına bir yanıt olduğunu söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bir kaynak, Rus basınına yaptığı açıklamada 5. nesil Su-57 avcı uçaklarının ilk kez Suriye’deki Hmeymim Hava Üssü’ne geldiğini söyledi.

Su-57’lerin Suriye’nin semalarındaki varlıklarının, ABD’nin (F-22 Raptor ve F-35 Lightning gibi) ‘hayalet uçaklarının’ bu ülkede gerçekleştirdikleri uçuşlara bir yanıt olduğunu belirten yetkili, ayrıca ‘avcı uçaklarını gerçek şartlarda test etme görevinin bulunduğunu’ da sözlerine ekledi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan 'Eksport Voorujeniy' dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Andrey Frolov, Rusya Savunma Bakanlığı’nın gerçekten de test aşamasındaki tüm yeni ürünleri Suriye’de denediğine dikkat çekti.

Frolov, Rus hava kuvvetlerinin ‘gerçek bir deneyime’ sahip olmasının yanında bunun Rus ürünleri için ayrıca iyi bir reklam olduğunu kaydetti.

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