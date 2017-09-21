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Rusya'dan ABD'ye uyarı

Rusya, ABD'nin Suriye'nin DEAŞ kontrolündeki Deyrizor ilinde bulunan Beşşar Esad yönetimine ait mevzilere yeniden saldırması halinde karşılık verileceği uyarısında bulundu.

21 Eylül 2017 Perşembe 19:13
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Rusya'dan ABD'ye uyarı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Igor Konaşenkov, Deyrizor'u ikiye bölen Fırat Nehri'nin doğusunda ABD özel kuvvetleri ve terör örgütü PKK/PYD'nin bulunduğu alandan, rejim güçlerine iki kez roket ve topçu saldırısı düzenlendiğini söyledi.

Mevzilerdeki rejim askerlerine Rus özel kuvvetlerinin de eşlik ettiğini hatırlatan Konaşenkov, ABD komutanlığına uyarı gönderdiklerini kaydetti.

Sözcü Konaşenkov, "PKK/PYD'nin öncülük ettiği Suriye Demokratik Güçleri'nin elindeki bölgelerden açılacak ateşe derhal karşılık verilecektir. Buradaki atış mevzileri elimizdeki tüm mühimmatla derhal yok edilecektir" ifadelerini kullandı.

Suriye'nin doğusunda DEAŞ kontrolündeki Deyrizor ili, Rusya destekli rejim güçleri ile ABD destekli PKK/PYD arasında paylaşım mücadelesine sahne oluyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
RusyaDeaşPydPKKBeşşar Esad
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