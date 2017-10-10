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Rusya'dan DEAŞ'a ağır darbe

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus Hava Kuvvetleri'nin DEAŞ'ın Suriye'deki ekonomik yapılanmasını vurduğunu ve bu nedenle örgütün yeni militan, silah veya mühimmat alımı için ülkede para kaynağının kalmadığını söyledi.

10 Ekim 2017 Salı 16:56
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Rusya'dan DEAŞ'a ağır darbe

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Rus Hava Kuvvvetleri, DEAŞ'ın Suriye'deki ekonomik yapılanmasını vurdu ve teröristlerin ülkede petrol üretimi ve yasadışı satışına yönelik tüm girişimlerini durdurdu" dedi.

Mayadin'de IŞİD'e ait büyük bir mevziye yönelik operasyonların devam ettiğini belirten Konaşenkov, Fırat Nehri vadisi boyunca bulunan militanların direnişinin zayıflamadığını aktardı.
Konaşenkov, her gün örgütün Mayadin'e yeni militan sevk etme girişimleriyle karşılaştıklarını, sevk edilmeye çalışılanların çoğunun Irak'tan Suriye'ye gelen paralı askerler olduğunu ifade etti.

Konaşenkov, "Rus Hava Kuvvetleri, DEAŞ'ın bu grupları ve yanlarında getirdikleri mühimmat ve askeri araçlara karşı her gün 150 hava saldırısı düzenliyor" dedi. Konaşenkov, militanların Irak'tan Mayadin'e zırhlı araçlar ve yüksek kalibreli silahlar dolu kamyonlarla geldiğini belirterek, "Irak'tan terörist sevkiyatı ABD ile koalisyonun teröristlere karşı operasyonlarının amaçları konusunda ciddi şüpheler doğuruyor" ifadelerini de kullandı. 

ABD, IŞİD'i yok etmek istemiyor

Konaşenkov, "Eylül ayında Rus Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle Deyr ez Zor'u DEAŞ'dan kurtarmaya yönelik operasyonların başlamasından beri, ABD öncülüğündeki koalisyon Irak'ta DEAŞ'e karşı gerçekleştirdiği bombardımanların sayısını keskin bir şekilde azalttı, saldırı yoğunluğu günde birkaç defaya kadar düştü. Suriye'dekinden 5 kat daha az saldırı gerçekleştirdiler" dedi.

Konaşenkov, koalisyonun 'DEAŞ'la savaştaki başlıca önceliği' olarak nitelediği Rakka'nın geri kalan kısımlarını kurtarmaya yönelik operasyonun 1 aydır durmuş durumda olduğunu da ekledi.
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Anahtar Kelimeler:
RusyaDeaşDarbe
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