Rusya'dan IŞİD cevabı

Konaşenkov, "Suriye ordusu, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin desteğiyle IŞİD'i yenilgiye uğratmaya yaklaşırken, İngiltere Savunma Bakanı Fallon'ın teröristlerin yok edilmesine herkesten fazla katkı sunduğu ortaya çıktı.

Fallon'a göre İngiltere 2014 yılından bu yana IŞİD'le mücadeleye devasa katkı sundu. Akıllara ister istemez şöyle bir soru geliyor: IŞİD 2015 yılında Irak'ın üçte birini ve Suriye'nin tamamını ele geçirirken İngiliz ordusu neredeydi?" ifadelerini kullandı. Fallon'ın verdiği 'İngiliz uçaklarının 2014'ten bu yana Suriye ve Irak'ta yaklaşık 1.500 atış gerçekleştirdiği' bilgisine de dikkat çeken Konaşenkov, aynı süre zarfında Rusya'nın yaklaşık 100.000 atış yaptığını ve bunun IŞİD'in aldığı stratejik yenilgilerde etkili olduğunu vurguladı. Fallon, UK Defense dergisine verdiği demeçte İngiliz ordusunun hava, kara ve denizde devasa bir katkı sunduğunu öne sürmüştü.

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