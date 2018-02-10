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Rusya'dan İsrail'e sert uyarı

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun telefon görüşmesi ile İsrail hava Kuvvetleri’nin Suriye'deki hedeflere yönelik düzenlediği saldırılarla ilgili görüştüklerini duyurdu. Rus Dışişleri Bakanlığı ise yazılı bir açıklama yaparak İsrail'i itidal çağrısı yaptı ve sert bir dille uyardı.

10 Şubat 2018 Cumartesi 22:17
Rusya'dan İsrail'e sert uyarı

İsrail'in Suriye'deki saldırılarına ilişkin Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Suriye'deki saldırılar ve olayların gelişme biçiminden ciddi bir endişe duyuyoruz. Suriye topraklarındaki şiddetin azaltılmasında önemli bir faktör olan gerilimi azaltma bölgeleri içinde ve çevresinde gerginliğin artması tehlikesi de ayrı bir endişe konusu" ifadeleri kullanıldı.

Suriye ordusunun gerilimi azaltma bölgelerinin işleyişini korumaya yönelik sorumluluklarını yerine getirdiği belirtilen Rus Dışişleri açıklamasında, tüm taraflara itidal çağrısı yapıldı: "Tüm tarafları itidalli olmaya ve Suriye'deki durumun daha da kötü hale gelmesine neden olacak eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz. Suriye ile diğer bölge ülkelerinin bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne koşulsuz şartsız saygı duyulması gerektiği görüşündeyiz"

Rus Dışişleri açıklamasında şu vurgu yapıldı: "Suriye’ye meşru hükümet tarafından terörle mücadeleyi desteklemesi için davet edilen Rus askerlerinin hayatlarına ve güvenliğine yönelik herhangi bir tehlike oluşturulması kesinlikle kabul edilemez."

İsrail ordusu Golan Tepeleri'ne giren İran'a ait bir insansız hava aracını ve Suriye'de 4'ü İran'a ait 12 hedefi vurduğunu duyurmuştu.

Putin Netanyahu ile görüştü

Kremlin basın dairesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti” ifadelerine yer verildi.

DIŞ HABERLER

Son Güncelleme: 11.02.2018 05:05
Anahtar Kelimeler:
NetanyahuPutinSuriyeİsrailRusya
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