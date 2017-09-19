Rusya'dan S-400'lü önlem

S-400 füze savunma sistemlerinin kasım ayında, başkent Moskova'nın 400 km güneyinde yer alan Povoljye'deki Rusya Merkezi Askeri Bölgesi'ne bağlı hava savunma birliğinin hizmetine gireceği belirtildi.

Rus general Fraiz Salıyev'in açıklamasına göre, Rusya Merkezi Askeri Bölgesi'ne bağlı bir hava savunma birliği daha S-400 füzelerine sahip olacak. Sibir bölgesindeki hava savunma birliği, 2016 yılında S-400 komplekslerinin konuşlandırıldığı ilk hava savunma birliği olmuştu.

Salıyev, 2017 yılında Merkezi Askeri Bölgesi'ne 1.100'den fazla yeni teknolojik teçhizat sevk edilmesinin planlandığını da belirtti. S-400 sistemleri, 400 km mesafedeki ve 30 km irtifadaki hedefleri eşzamanlı olarak imha etme kapasitesine sahip. DIŞ HABERLER