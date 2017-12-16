Rusya'dan şok açıklama! ABD yeni IŞİD kuruyor

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Militanların eğitimlerin ardından Suriye ordusu ile savaşması için ülkenin güneyine gönderileceği uyarısı yapıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "ABD’nin IŞİD’i yok etme konusunda kararlı olduğuna dair açıklamalarına rağmen, uluslararası koalisyon, Suriye’de kalan militanlarla işbirliğine devam ediyor. ABD’li özel operasyon güçlerinden eğitmenlerin yönetiminde, Haseke'deki sığınmacı kampında en az 6 aydır farklı terör örgütü militanları eğitiliyor ve 'Yeni Suriye Ordusu' isimli yeni bir silahlı oluşum kuruluyor. Evlerine dönen sığınmacıların açıklamalarına göre ABD’li eğitmenlerin hazırlıkların bitmesinin ardından, hükümet güçleri ile savaşması için Suriye’nin güneyine gönderilecek."

Açıklamada şimdilerde kampta 400’ü IŞİD’den 750 militanının bulunduğu ve Fetih el Şam (El Nusra) militanlarının da kampta olduğu belirtildi.

Hedefleri Rusya

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç, ABD’nin Suriye’nin Haseke vilayetindeki sığınmacı kampında militanları Rusya’ya karşı koymak için eğittiğini söyledi.

Klintseviç “ABD bunu 80’li yıllarda da yapmıştı. Savaş sırasında Afganistan’da teröristleri hazırlayıp Sovyetler Birliği’ne karşı gönderiyorlardı. Bütün bu olanlar ABD için zamanın durduğunu gösteriyor. Bugün Rusya’yı her türlü şekilde karşı koymanın mübah olduğu en büyük jeopolitik düşmanları olarak görüyorlar, tıpkı 30 yıl önce Sovyetler Birliği’ni gördükleri gibi” ifadelerini kullandı.