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Rusya'dan şok iddia

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, ABD'nin Suriye'de kontrol altında tuttuğu bölgeyi teröristleri koruma amacıyla kullandığını belirtti

03 Mart 2018 Cumartesi 16:25
Rusya'dan şok iddia

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Fomin, "El Tanf yerleşimi çevresinde oluşturulan 55 kilometre çapında güvenlik bölgesinin bizde endişe yaratmaması mümkün değil. Suriye'nin batısında, Irak ile sınırda aslında teröristler için koruma alanı oluşturuldu. Teröristler burada yeniden silahlanıyor, hazırlıklar yapıyor, bu alandan saldırılar düzenliyor.

Tüm bunlar, ABD özel operasyon ve diğer birliklerin yönetimi altında yapılıyor" dedi. Fomin, ABD'nin ayrıca El Tanf yakınlarındaki Rukban sığınma kampına insani konvoyların girişine engel olduğunu, bu yüzden kamptaki insani durumun felaket seviyesinde olduğunu ifade etti.
DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr FominABDSuriyeTerörist
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