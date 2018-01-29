Rusya'dan Zika iddiası

Rospotrebnadzor'dan yapılan açıklamada, "Türkiye Sağlık Bakanlığı'na göre, sahil bölgelerindeki Artvin, Rize ve Trabzon kentlerinde Zika virüsü taşıyan sineklere rastlandı" ifadeleri kullanıldı.

Geçen yıl da Küba'ya seyahat ettikten sonra Türkiye'ye dönen dört kişide de Zika virüsüne rastlandığı aktarılan açıklamada, sineklerin ülkenin orta kısımlarına ve Karadeniz'in kuzey sahillerine de yayılabileceği belirtildi.

Açıklamada Türkiye tatili planları sırasında tüm bu koşulların göz önünde bulundurulması gerektiği ve yetkililerin konuyla ilgili tedbir aldığı da aktarıldı.

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