Rusya iki denizaltı daha gönderdi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada St. Petersburg'da inşa edilen ve beheri 50 mürettebatlı ‘Kolpino' ve ‘Weliki Nowgorod' adlı denizaltıların Rusya'nın Akdeniz'deki kalıcı askeri varlığına güç katacağı belirtildi. NATO tarafından 'Improved Kilo' sınıfına dâhil edilen denizaltılar su altında saatte 20 deniz mili sürate ulaşabiliyor. Bakanlığın açıklamasında denizaltıların modern seyrüsefer sistemi ve hassas roket ve torpidolarla teçhiz edildiğine yer verildi. Rusya Suriye'deki iç savaşa müdahale ettikten sonra Suriye'nin kuzeybatısındaki Tartus askeri üssüne savaş ve uçak gemileriyle denizaltılar sevk etmişti. Ocak ayında deniz üssünün modernize edilmesi için Şam ve Moskova yönetimleri arasında anlaşmaya varılmış ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Suriye sularındaki Rus askeri mevcudiyetinin artırılması talimatını vermişti. Şam rejimini destekleyen Rusya'nın Suriye'de 4 bin 300 askeri bulunuyor. DIŞ HABERLER