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Rusya ile İsrail Golan için anlaştı

İsrail'in Moskova Büyükelçisi, Rusya ve İsrail'in Golan Tepeleri bölgesinde sınır hatlarının belirlenmesi konusunda anlaştıklarını ve Rus tarafın Suriye ordusunun bu çizgiyi geçmeyeceğine dair güvence verdiğini bildirdi

07 Ağustos 2018 Salı 19:20
Rusya ile İsrail Golan için anlaştı

İsrail'in Rusya Büyükelçisi Gary Koren, Tel-Aviv ile Moskova'nın Golan Tepeleri bölgesinde İsrail ile Suriye arasında sınır hatlarının belirlenmesi konusunda mutabakata vardıklarını duyurdu. İsrailli diplomat; yapılan bu anlaşmaya göre Rusya'nın 1974 anlaşması uyarınca Suriye ordusunun sınır çizgisini geçmemesi sorumluluğunu üstlendiğini, şimdilik her şeyin normal olduğunu, gelecekte de böyle olmasını temenni ettiğini ifade etti.

İsrail'in İran yanlısı güçlerin sınır hatlarından tamamen çıkması için ısrarcı olduğuna dikkat çeken İsrail'in Moskova Büyükelçisi; "Bizim için en ideal durum, İran'a bağlı güçlerin son kişiye kadar Suriye topraklarından çıkmasıdır" diye konuştu.
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