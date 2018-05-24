Rusya Merkez Bankası faizi yükseltmeyecek

Nabiullina, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında düzenlenen “Rusya’nın Büyüme Potansiyeli” adlı oturumda yaptığı konuşmada, ülkedeki enflasyona ilişkin öngörülen risklerin, idare edilebilir düzeyde olmasını beklediklerini söyledi. Faizi, nötr mali politikaya paralel bir şekilde düşürmeyi planladıklarını anlatan Nabiullina, “Ancak bu alınacak kararlara bağlı.

Tahminlerimize göre, faiz oranını yükseltmemiz gerekmeyecek. Bu ekonomimiz açısından iyi bir adım olmaz. Ancak, faizin düşürülmesine yönelik adımları yavaşlatabiliriz” diye konuştu. Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov ise gelecek yıl altyapı yatırımları için yeni bir fon kurulacağını belirterek, söz konusu fonun, Rus ekonomisinin büyümesi için ana kaynaklardan biri olacağını söyledi.

Rusya Merkez Bankası, yüzde 4’lük yıllık enflasyon hedefi doğrultusunda, nisanda yapılan son toplantıda faiz oranını yüzde 7.25 seviyesinde tutmuştu. Bankanın bir sonraki toplantısı 15 Haziran’da düzenlenecek.