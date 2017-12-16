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Rusya- Mısır uçak seferleri başlıyor

Rusya ve Mısır, 2 yıllık aradan sonra iki ülke arasındaki uçak seferlerinin yeniden başlamasını öngören anlaşmayı imzaladı.

16 Aralık 2017 Cumartesi 14:11
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Rusya- Mısır uçak seferleri başlıyor

Mısır'ın Şarm el Şeyh kentinden havalanan Rus Metrojet Havayolları'na ait yolcu uçağının düşmesinin ardından 2015'te askıya alınan Rusya-Mısır arasındaki direkt uçuşların yeniden başlamasını öngören anlaşma imzalandı. Anlaşma şimdilik sadece Moskova ve Kahire arasında düzenli seferlerin yeniden başlatılmasını öngörüyor.

Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov, hiçbir negatif olayın yaşanmaması durumunda seferlerin önümüzdeki şubat ayının ilk yarısında başlayabileceğini söyledi.

Mısır'ın tatil beldeleri Şarm el-Şeyh ve Hurgadu'ya charter uçuşlarının yeniden başlaması konusunun da önümüzdeki yıl görüşülmeye başlayacağını belirten Sokolov, imza töreninde, "Mevkidaşım Sayın Fathi'ye teşekkür etmek ve onu kutlamak istiyor, gelecek adımlar ve tüm planlarımızın hayata geçrilmesini dilemek istiyorum" dedi.

Anlaşma, Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov ve Mısır Sivil Havacılık Bakanı Şerif Fathi tarafından imzalandı. Rusya tarafından 'terör saldırısı' olarak nitelenen olayda, Airbus A-321 tipi yolcu uçağındaki 224 kişi hayatını kaybetmişti.

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