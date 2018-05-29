Rusya'nın caydırıcılığı arttı

Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi yayın organı Krasnaya Zvezda'ya demeç veren Karakayev, "Stratejik Füze Kuvvetleri'nde 2017 yılında yapılan yeniden silahlanma çalışmaları, modern silahların payını yüzde 66'ya çıkarmayı ve nükleer caydırıcılık açısından yeni imkan ve kabiliyetler kazanmayı sağladı" ifadelerini kullandı.

Karakayev, Stratejik Füze Kuvvetleri'nin bunların dışında ilave silahlar aldığının da altını çizdi. Karakayev, daha önce yaptığı bir açıklamada, Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri'ne ait tüm füze bataryalarının önümüzdeki 10 yıl içerisinde 5. nesil füze sistemleriyle donatılacağını belirtmişti.

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