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Rusya'nın caydırıcılığı arttı

Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Sergey Karakayev, Stratejik Füze Kuvvetleri'ndeki modern silahların payının yüzde 66'ya çıkarıldığını ve bunun nükleer caydırıcılık için yeni imkan ve kabiliyetler sunduğunu söyledi

29 Mayıs 2018 Salı 16:03
Rusya'nın caydırıcılığı arttı

Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi yayın organı Krasnaya Zvezda'ya demeç veren Karakayev, "Stratejik Füze Kuvvetleri'nde 2017 yılında yapılan yeniden silahlanma çalışmaları, modern silahların payını yüzde 66'ya çıkarmayı ve nükleer caydırıcılık açısından yeni imkan ve kabiliyetler kazanmayı sağladı" ifadelerini kullandı.

Karakayev, Stratejik Füze Kuvvetleri'nin bunların dışında ilave silahlar aldığının da altını çizdi. Karakayev, daha önce yaptığı bir açıklamada, Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri'ne ait tüm füze bataryalarının önümüzdeki 10 yıl içerisinde 5. nesil füze sistemleriyle donatılacağını belirtmişti.
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