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Rusya nüfusu geriliyor

Rusya’da geçtiğimiz yıllarda devlet teşviği ile artıya geçen nüfus, son zamanlarda yeniden geriliyor.

21 Eylül 2017 Perşembe 10:53
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Rusya nüfusu geriliyor

Rusya Devlet İstatistik Servisi Rosstat’ın açıkladığı son verilere göre, 2017 yılının ilk yarısında ülkede doğal nüfus kaybı 119 bin 400 kişi olarak kaydedildi.

Bu rakam geçen senenin aynı döneminde 32 bin 200 idi. Resmi verilere göre Rusya’da bu senenin ilk altı ayında 821 bin 200 bebek dünyaya geldi.

Geçen yılın Ocak-Haziran döneminde 928 bin 400 çocuk doğmuştu. Bu senenin tamamında toplam 1 milyon 570 bin doğum olması bekleniyor.

Nüfus 143.5 milyom civarında. Rosstat açıklamasına göre, Rusya’daki nüfus kaybının büyük bölümü (yüzde 72.2’si) göçmen akışı ile telafi ediliyor. Rusya’da Ocak-Mayıs 2017 döneminde göçmen sayısı 80 bin 700’e ulaştı.

Geçen senenin başında ülkenin 33 bölgesinde doğal nüfus artışı olurken, bu yıl sadece 21 bölgede bu gösterge kaydedildi. Rosstat Nüfus İstatistiği ve Sağlık Dairesi uzmanı Aleksey Rakşa, “Doğumlarla ilgili bizi çok daha kötü durumlar bekliyor” dedi.

HABER MERKEZİ

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Rusya Nüfusu GeriliyorRusyaNüfus
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