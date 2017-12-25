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Rusya raporu ABD'yi korkuttu

ABD merkezli RAND Corporation düşünce kuruluşu, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin sahip olduğu imkânları gözler önüne seren bir rapor yayınladı. Rapor, ABD'yi korkuttu

25 Aralık 2017 Pazartesi 14:46
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Rusya raporu ABD'yi korkuttu

Uzmanların hazırladığı rapor, dünyanın en büyük ülkesi olan Rusya’nın aniden ve kaba güçle ele geçirilmesinin mümkün olmadığını açıkça ortaya koydu.

ABD Savunma Bakanlığı’na (Pentagon) 1950’li yıllardan bu yana ulusal güvenlik konularında danışmanlık yapan RAND Corporation, Rus Silahlı Kuvvetleri’ndeki durumu analiz ederek, Moskova’nın kendisine eşit bir rakiple ne şekilde mücadele edeceği ve açık bir çarpışma halinde NATO’nun nelerden endişe etmesi gerektiği sorularına yanıt aradı.

RAND, Batılı birçok medya kuruluşunun ve politikacının aksine, Moskova’nın Baltık ülkelerine ya da Doğu Avrupa’ya saldırma niyetinde olmadığını belirterek, raporunda şu ifadelere yer verdi: “Rusya’nın güç imkânları, ordusunun yapısı ve ayrıca sürekli olarak gerçekleştirdiği tatbikatlar, ülkenin resmi askeri doktriniyle örtüşüyor. Doktrine göre Silahlı Kuvvetler, küresel seviyede güç gösterisi yapmak için değil, ülkenin egemenliğini savunmak için varlıklarını sürdürüyor.”

RAND analistleri, son 10 yılda Rus ordusunun hantal yapısından kurtularak, şimdi daha küçük, fakat daha etkili ve her an savaşa girmeye hazır bir ordu haline geldiğine dikkat çekti.

Moskova, 2000’li yılların ortalarından beri, nükleer silahlara başvurmadan stratejik görevleri yerine getirebilmesi için uzun menzilli konvansiyonel silahları aktif bir şekilde geliştirdi.

Nükleer silah kullanabilir

Askeri doktrine göre Rusya’nın ancak ülke olarak yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığında toplu imha silahları kullanabileceği belirtilen raporda, “Kremlin bazı durumlarda nükleer silah kullanma kararı alabilir. Örneğin karşı taraf, Rusların Kaliningrad’daki veya Moskova bölgesindeki hava savunma sistemlerini imha etmeyi başarırsa ya da Rus Kara Kuvvetleri ciddi kayıplara uğrarsa. Bu tür durumlar, varoluşsal tehdit olarak değerlendirilebilir.

Çok hızlı hareket eder

Devlete saldırının kaçınılmaz olduğu kanısına vardığı taktirde Kremlin’in önleyici saldırı kararı verebileceğine dikkat çekilen raporda, “Bu durumda çatışmayı başlangıç evresinde bastırmak, Rusya için kritik derecede önemli. Zira savaş ne kadar uzun sürerse, ordu da o derecede zayıflıyor olacak. Rusya’nın çok hızlı hareket edebildiğini anlamak için Kırım’ı, Gürcistan’ı, Afganistan’ı ve Çekoslovakya’yı hatırlamak yeterli.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
ABDRusyaNükleer Silah
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