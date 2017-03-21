Rusya, Sovyetler’in borçlarını ödüyor

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Sergey Storçak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sovyetler Birliği döneminden kalan son borcun ödenmesi konusunda Bosna ve Hersek'le anlaşmaya varıldığını ifade etti. Bosna ve Hersek'e 45 gün içerisinde 125 milyon 200 bin dolar ödeneceğini kaydeden Storçak, böylelikle Rusya'nın Sovyetler Birliği'nden kalan tüm borçlarının kapatılacağını belirtti. Rusya, Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağılmasından sonra büyük kısmı Batılı ülkelere olan 66 milyar dolarlık borcun sorumluluğunu devralmıştı.Petrol fiyatlarının yükselmesiyle bütçesi toparlanan Rusya, ABD ve Birleşik Krallık'ın da dahil olduğu Paris Kulübü olarak adlandırılan 19 ülkeye, borcun 60 milyar dolarlık kısmını ödemişti. Rusya, Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Slovenya ve Makedonya'dan oluşan eski Yugoslavya cumhuriyetlerine olan borcunun tamamını ise 2011-2016 yıllarında kapatmıştı.

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