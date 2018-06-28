Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
96227
ALTIN
185.232
DOLAR
4.5885
STERLİN
6.0081
EURO
5.3130

Rusya, Suriye'deki güçlerini azaltıyor

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 16 Temmuz'da Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya gelecek

28 Haziran 2018 Perşembe 17:36
Rusya, Suriye'deki güçlerini azaltıyor

Öte yandan Putin, askeri öğrenciler için Kremlin’de düzenlenen mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, Suriye’den bir kısım Rus askeri birliklerinin ve araçlarının geri çekildiğini belirtti. Geçen yıl Hmeymim askeri üssünü ziyaretinden sonra Rusya’nın Suriye’den askeri birliklerini çekmeye başladığını hatırlatan Putin, “Son birkaç gündür 13 uçak, 14 helikopter ve bin 140 asker geri çekildi.

Bu insanların hepsi tecrübe sahibi ve savaş deneyimi olan insanlar” dedi. Putin, mezun olan askeri öğrencilerin Suriye’den dönen askerlerin tecrübesinden yararlanması gerektiğini ifade etti. Federal Meclis'te Mart ayında yaptığı konuşmasında açıkladığı Avangard kıtalararası hipersonik başlıklı stratejik füzeyi yakın bir zamanda üretmeye başlayacaklarını dile getiren Putin, kıtalararası balistik füze Sarmat'ın üretimine de gelecek yıl başlayacaklarını söyledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyanın başı e-atıkla dertte
Dünyanın başı e-atıkla dertte
İran'ı belirsizlikler bekliyor
İran'ı belirsizlikler bekliyor
Afrika'nın en büyük pazarı yandı
Afrika'nın en büyük pazarı yandı
Mısır'ı kurtaracak keşif
Mısır'ı kurtaracak keşif
İran kıskacı Türkiye'yi de etkileyecek
İran kıskacı Türkiye'yi de etkileyecek
Eski Başbakan'ın evinden hazine çıktı
Eski Başbakan'ın evinden hazine çıktı
Ticaret savaşı arabaya sıçradı
Ticaret savaşı arabaya sıçradı
Ruhani 'savaştayız' dedi
Ruhani 'savaştayız' dedi
İran'da esnaf greve gitti
İran'da esnaf greve gitti
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim