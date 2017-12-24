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Rusya topu Kiev'e attı

Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Rus subayların Donbass’taki Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’ne geri dönmeleri için Kiev’in provokasyonlarına son vermesi gerektiğini belirtti.

24 Aralık 2017 Pazar 16:56
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Rusya topu Kiev'e attı

Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Rus subayların Donbass’taki Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’ne (JCCC) geri dönmeleri için her şeyden önce Kiev’in provokasyonlarına son vermesi gerektiğini belirtti.

Sputnik’e konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Slutskiy, “Rus askerlerin Donbass’taki Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’ne geri dönmeleri için Kiev’in, öncelikle subaylarımıza yönelik kışkırtmalara son vererek, tüm şartları yerine getirmesi gerekiyor. Bu konuda ayrıca Batı’nın, çıplak çağrılarda bulunmanın dışında Ukrayna yönetiminden, Minsk Anlaşmaları kapsamındaki yükümlülüklerini gerçek anlamda yerine getirmesi için çaba sarf etmesi gerektiği ortada” ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya uyguladığı ekonomik yaptırımları uzattığını hatırlatan Slutskiy, “Biz, Donbass’taki çatışmanın bir tarafı olmadığımızı usanmadan yineliyor olmamıza rağmen, ‘Ukrayna sorunu’ yine bu karar için gerekçe olarak kullanılıyor. Belki de artık mantıklı davranma, her konuda Rusya’yı suçlamaya son verme ve Minsk 2’yi açıkça sabote eden Kiev’i etkilemek için tedbir alma zamanı geldi” diye konuştu.

Daha önce Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rus subaylara, geçtiğimiz çarşamba günü ayrıldıkları Donbass’a geri dönmeleri çağrısında bulunmuştu.

DIŞ HABERLER

Son Güncelleme: 25.12.2017 02:57
Anahtar Kelimeler:
ABABDUkraynaRusya
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