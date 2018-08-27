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Rusya: Türkiye S-400'leri erken istiyor

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in Uluslarası İş birliği ve Bölgesel Politikalar Direktörü Viktor Kladov, Türkiye ile yürütülen S-400 hava savunma sistemleri, ortak savaş uçağı üretimi, askeri-teknik ve diğer sanayi sektörlerindeki projelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 14:24
Rusya: Türkiye S-400'leri erken istiyor

Rusya ile Türkiye arasında 5. nesil savaş uçağı üretimi için uzun bir istişare sürecine ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Kladov, “Böyle büyük bir proje için tarafların yalnızca ilgisi yeterli değil, aynı zamanda ortak çalışmak için hazır olmaları da gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Ortak savaş uçağı üretiminin “ciddi” bir karar olduğunu belirten Kladov, “Ancak böyle bir karar alınırsa, Rusya ve Türkiye'nin bu projenin uygulanmasında önemli sonuçlar elde etmek için yeterli teknoloji ve sanayi altyapısına sahip olduğundan eminim” diye konuştu.

Helikopter ve doğalgaz türbin motorlarının yapımı gibi sivil sanayi alanlarında Türkiye ile iş birliğine uzun süredir devam ettiklerini anımsatan Kladov, S-400 anlaşmasının, ülkelerimiz arasındaki askeri-teknik iş birliğini güçlendirmek ve geliştirmek için önemli bir adım olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Farklı yeni sanayilerde de iş birliğimizi geliştirmemizin önünde bir engel görmüyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin, S-400’lerin teslimatını öne çekmek istediğini anımsatan Kladov, “İlk sistemin Türkiye’ye 2019’da teslim edilmesini planlıyoruz. S-400’ler, havadan gelebilecek neredeyse tüm tehditleri bertaraf

Son Güncelleme: 27.08.2018 14:34
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeS-400Rusya
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