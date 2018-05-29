Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
105113
ALTIN
189.914
DOLAR
4.5441
STERLİN
6.0163
EURO
5.2469

Rusya ve Çin'den stratejik ittifak

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova ve Pekin’in dünya enerji güvenliğinin güçlenmesine destek vermeyi hedefleyen stratejik enerji ittifakı kurma yolunda ilerlediklerini açıkladı

29 Mayıs 2018 Salı 17:26
Rusya ve Çin'den stratejik ittifak

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı İgor Morgulov, ‘Rusya ve Çin: Yeni Çağda İşbirliği’ konferansının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Rusya ve Çin’in dünya enerji güvenliğinin güçlenmesine destek vermeyi hedefleyen stratejik enerji ittifakı kurma yolunda ilerlediklerini belirtti.

Morgulov, “Rusya ve Çin’in arasındaki ortaklığın çok önemli unsurlarından biri, enerji alanında işbirliği ve aslında ülkelerimizin dünya genelinde enerji güvenliğinin güçlenmesine destek vermeyi hedefleyen stratejik enerji ittifakı kurma yolunda ilerlemeye devam ettiği söylenebilir” diye konuştu.

Rus diplomat, Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacminin 2020’ye kadar 200 milyar dolara çıkarılmasının tamamen gerçekleştirilebilecek bir hedef olduğunu söyledi. Morgulov, “Bildiğiniz üzere Çin, ülkemizin önde gelen ticari ve ekonomik ortağı olarak yerini sağlamlaştırdı ve ben, liderlerimizin belirlediği, ikili ticaret hacmini 2020 yılına kadar 200 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefinin tamamen gerçekleştirilebilecek türden olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
DIŞ HABERLER

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran, Büyük İsrail'i engelliyor
İran, Büyük İsrail'i engelliyor
ABD’nin kırmızı çizgileri silindi
ABD’nin kırmızı çizgileri silindi
İtalya’da siyasi kriz büyüyor
İtalya’da siyasi kriz büyüyor
Türklere ayrımcılık utanç verici
Türklere ayrımcılık utanç verici
İtalya’nın Euro'dan ayrılma kararı
İtalya’nın Euro'dan ayrılma kararı
Bir S-400  şantajı da Hindistan’a
Bir S-400  şantajı da Hindistan’a
Suudi umre yasağını kaldırdı
Suudi umre yasağını kaldırdı
Rusya'nın caydırıcılığı arttı
Rusya'nın caydırıcılığı arttı
'Vatandaşlık maaşı' artık tüm dünyada
'Vatandaşlık maaşı' artık tüm dünyada
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim