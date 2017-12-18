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Rusya ve Suriye'den yeni anlaşma

İç savaşta aynı cephede yer alan Suriye hükümeti ve Rusya, işbirliğini gittikçe artırıyor.

18 Aralık 2017 Pazartesi 16:32
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Rusya ve Suriye'den yeni anlaşma

Rusya lideri Vladimir Putin'den sonra bu kez Başbakan Yardımcısı Dimitry Rogozin Suriye'deki Humeymim askeri üssüne indi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile buluşan Rogozin, görüşme sonrasında Suriye’nin enerji tesislerini yeniden inşa etmesini yalnızca Rusya’nın üstlenebileceğini söyledi.

Rogozin, Moskova ve Şam’ın Suriye’deki fosfat yataklarını işletmek ortak bir şirket kuracağını da ifade etti.

Rusya heyetinde dışişleri, savunma, ekonomik kalkınma, enerji, ulaştırma, sanayi ve ticaret bakan yardımcılarının yanı sıra, Rusya’nın Şam büyükelçisi ve Rus önde gelen bir dizi şirket müdürü yer aldı. Rusya lideri Vladimir Putin de geçen hafta Lazkiye'de bulunan Humeymim askeri üssüne sürpriz bir ziyaret yapmış ve Beşar Esad tarafından karşılanmıştı.

Rusya'nın ilk ödülü deniz üssü olmuştu. Akdeniz kıyısındaki Tartus'ta deniz üssü bulunan Moskova, 49 yıl daha bölgede kalacak.

Yapılan anlaşmaya göre Rusya daha da genişleteceği deniz üssünü ücretsiz kullanacak. Suriye'nin üste hiçbir kontrolü olmayacak, bölge Suriye'nin sivil ve idari yetkisinden tamamen muaf.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
RusyaSuriyePutinEsad
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